Comandante do 19º BPM reúne a imprensa Jequieense para café da manhã na sede da unidade

Na manhã de hoje (20), o comandante do 19º BPM Elbert Vinhático reuniu vários membros da imprensa Jequieense, onde foi discutido a importância da imprensa, polícia e comunidade. Na oportunidade, o comandante que está em Jequié há 04 meses, disse que se surpreendeu com a recepção na cidade e que a população gosta e respeita a instituição polícia militar. Elbert Vinhático, disse ser bastante operacional e que está também aberto a críticas e disposto a melhorar a cada dia mais na sua missão.

Na ocasião, o comandante do 19º BPM aproveitou a presença do diretor da 93 FM Euclides Fernandes que também é Deputado Estadual e cobrou uma base comunitária da PM em Jequié. Euclides Fernandes ouviu atentamente o pedido e disse que irá se empenhar para trazer para Jequié uma base comunitária.

Elbert Vinhático, também externou o desejo de ser feito um campo de futebol na sede do 19º BPM, não só para atender os policiais, mas também para a população em geral poder desfrutar. Estiveram presentes no encontro as principais emissoras de rádio da cidade, como Jequié FM, 93 FM, 95 FM e Rádio Povo. O setor de comunicação do 19º BPM, liderada pelo Tenente Moy e uma equipe engajada, vem a cada dia unindo forças com a imprensa local e regional, para estreitar ainda mais a comunicação entre a população e o 19º BPM. O Blog Jequié se foi representado pelo seu editor, Wellington Ferreira.

