Comandante do 8º GBM chama a atenção para queimadas na vegetação na área urbana e Rural de Jequié

A reportagem do Blog Jequié Urgente, esteve na sede do 8º GBM, onde conversamos com o comandante, tenente-coronel BM Bruno André Fanelli. O comandante da unidade, chamou a atenção das pessoas para o risco de queimadas na vegetação, tanto na área urbana, quanto na área rural. Uma simples “bituca de cigarro”, pode causar incêndios de grandes proporções e devastadoras. Como por exemplo em rodovias, onde motoristas jogam estas “bitucas”, e acaba pegando fogo as margens das rodovias e acabam provocando acidentes. Na região de Jequié, o sol e o calor é predominante, e com isso a vegetação fica seca e se torna em uma espécie de combustível para queimadas.

Fanelli, chamou a atenção também das pessoas que tem o simples hábito de colocar fogo em terrenos na zona urbana da cidade, para se livrar do lixo. Os Bombeiros sempre são chamados na zona urbana da cidade para debelar chamas que acabam se alastrando e colocando em risco as residências nas pessoas.

Na zona rural, o comandante do 8º GBM chamou a atenção dos produtores rurais que NÃO, queimem a vegetação para fazer pastos, que NÃO, tentem fazer a conhecida “COIVARA”, que é onde colocam fogo em um local determinado, achando que pode ser controlado e que na maioria das vezes este fogo acaba se alastrando para outras áreas de fazendas.

