Comandante Geral da PM Bahia vem a Jequié para prestigiar Homenagem a Oficiais do 19º BPM

Próximo dia 27 de março, as 18h, o Major PM Lenormam Mustafa, Coordenador de Planejamento Operacional do 19° Batalhão de Polícia Militar, será homenageado em uma Sessão Solene na Câmara Municipal de Jequié, com a outorga da “Comenda Dr. Cely de Freitas – Cidade de Jequié” uma honraria concedida pelos relevantes serviços prestados na área de segurança pública em nossa cidade. No mesmo dia os Capitães PM João Henrique, Diretor do Conjunto Penal e Michel Nascimento, Comandante da Companhia de Emprego Tático Operacional (CETO) do 19° BPM, receberão o Título de Cidadãos Jequieense. Os projetos de Decreto Legislativo foram de autoria dos vereadores Ramom Fernandes e Joselane Ferreira (Laninha). Já foi confirmada a presença do Comandante Geral da PMBA, Exmº Sr. Coronel PM Anselmo Brandão. Foto Reprodução.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários