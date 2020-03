Comando do 19° BPM disponibiliza máscaras e luvas descartáveis para o serviço operacional e administrativo.

Na manhã de ontem (19), o Comandante do 19° BPM reuniu-se com os Oficiais da Unidade para definir medidas a serem adotadas pelos policiais militares quando do atendimento ao público nas ocorrências policiais, com o intuito de combater a propagação do novo corona vírus Covid-19 na nossa região. Na manhã de ontem (19), o Comandante do 19° BPM reuniu-se com os Oficiais da Unidade para definir medidas a serem adotadas pelos policiais militares quando do atendimento ao público nas ocorrências policiais, com o intuito de combater a propagação do novo corona vírus Covid-19 na nossa região.

Com o objetivo de minimizar os riscos para os policiais, seus familiares e população em geral, sem ter que reduzir o policiamento no combate à criminalidade, foram expedidas orientações direcionadas para a tropa, bem como foram distribuídos equipamentos de proteção individual (máscaras e luvas descartáveis) e materiais de assepsia e desinfecção (álcool gel e desinfetantes) que deverão ser utilizados no serviço operacional e administrativo.

Cada viatura tem um kit com álcool gel e máscaras para os Policiais Militares. FONTE: ASCOM – 19° BPM

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários