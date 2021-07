Comando do 19° BPM e comando da Ronda Maria da Penha participam do 1°encontro De notificações em Jequie

Na manhã desta terça-feira (27), o Comandante do 19º BPM, Major Reinaldo Souza, participou juntamente com a Comandante da Ronda Maria da Penha em Jequié, Ten PM Patrícia do 1º Encontro de Notificações das Violências, cujo enfoque foi a Violência Contra a Mulher.

O encontro foi aberto pelo Enfermeiro Alan Machado Pereira que traçou o Perfil Epidemiológico das Violências na Região de Saúde de Jequié, seguido pela explanação das Ações da Ronda Maria da Penha, pela Ten PM Patrícia de Oliveira e o Trabalho do Núcleo de Atendimento à Mulher, por sua coordenadora Vilmara Santos Coutinho.

Após a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos diversos orgãos imbuídos na diminuição dos indices de violência contra a mulher e seu ideal acompanhamento, foi montada uma Mesa Redonda para se discutir a Importância da Intersetorialidade para o Combate e Registro dos Casos de Violência Contra a Mulher. O assunto foi amplamente discutido pela DEAM, Núcleo de Apoio à Mulher, Ronda Maria da Penha, Asociação Casa das Mulheres, HGPV e Coordenação de Atenção Básica de Jequié.

“O objetivo da ação é fortalecer a rede que presta serviços de proteção às mulheres, visando padronizar as notificações de violência doméstica sinalizados pelos diversos setores da rede de enfrentamento”, comemorou a Tenente Patrícia.

A Mesa Diretora do evento foi composta pela Coordenadora do Núcleo Regional de Saúde Sul – Domilene Borges Costa; Major Reinaldo Souza, Comadante do 19º BPM; Poliana Leandro Oliveira – Vice-prefeita e Secretária de Saúde de Jequié; Ana Paula de Assis Camargo Lacerda, Dretora do Hospital Geral Prado Valadares e Graziele Pereira Quaresma, Delegada da DEAM em Jequié.

