Comando do 19º BPM divulga balanço da segurança do São João 2022 em Jequié e Região

O 19º Batalhão de Polícia Militar montou um gigante esquema de segurança pública para os festejos juninos de Jequié e região. Em Jequié, a Coordenação de Planejamento Operacional deu início a esse projeto ainda no mês de maio, com a 41ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial, seguido pelos Festejos de Santo Antônio, Vila Junina; e o grande São João na Praça da Bandeira, cujo público estimado girou em torno de 45 mil pessoas/dia.



Em reunião constante com as demais Forças de Segurança e Prefeitura de Jequié, o comandante do 19º BPM, Ten Cel PM Reinaldo Souza, determinou o reforço no policiamento em todo o circuito da festa e arredores, com o patrulhamento a pé e em viaturas.



Para ter acesso ao circuito da Praça da Bandeira, o folião precisou passar por uma das três Zonas de Acessos Controladas, após revista pessoal com o auxílio de detectores de metal. Outra novidade foi a presença do helicóptero do Grupamento Aéreo da PMBA – GRAER que realizou patrulhamento aéreo e monitorou áreas em apoio as equipes de solo, inclusive em outras cidades sob o comando do 19º BPM.

Destaque também para um recurso inédito, em Jequié, que foi a presença do Equipamento de Sistema de Reconhecimento Facial com câmeras instaladas no circuito da festa e adjacências.



Nas cidades de Jequié, Jaguaquara, Itaquara, Cravolândia, Brejões, Apuarema, Irajuba, Manoel Vitorino, Nova Itarana e Santa Inês não foram registradas ocorrências de relevância nos circuitos das festas e o público total estimado foi de quase 300.000 pessoas.



Resultado:

03 (três) celulares devolvidos

01 (uma) prisão por reconhecimento facial

02 (duas) prisões em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

06 (seis) pessoas conduzidas por via de fato

05 (cinco) Termos Circunstanciados de Ocorrência lavrados

01 (uma) arma de fogo apreendida na Zona de Acesso Controlada



