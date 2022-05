Comando do 19º BPM divulga resultado da Operação Força Total IV

O 19º BPM participou da “Operação Força Total” em sua quarta edição. Com o objetivo de tornar as cidades mais seguras, ações ostensivas, preventivas e repressivas foram realizadas durante todo o dia na área de abrangência da Unidade. A Operação Força Total IV do 19ºBPM mobilizou 266 (duzentos e sessenta e seis) policias militares nos três turnos, sendo 74 no primeiro turno, 93 no segundo e 99 no terceiro e abordou 2.804 (duas mil oitocentos e quatro) pessoas.

Nesta edição, a “Força Total” culminou na condução de 3 (três) pessoas à Delegacia de Polícia, sendo 1 (uma) prisão em flagrante e 1 (um) termo circunstanciado de ocorrência – TCO. Também foram autuados 77 (setenta e sete) veículos, sendo que 6 (seis) ficaram apreendidos. Ainda no decorrer da operação, um veículo com restrição foi recuperado e drogas entorpecentes apreendidas, a exemplo de 02 (dois) tabletes de substância análoga a maconha e 310 (trezentas e dez) pedras de crack. A Operação acontece com planejamento e sem divulgação prévia e tem como foco a ampliação da segurança em todo o estado. Informações e Foto: ASCOM/19BPM

