Comandos Conjuntos Bahia e Sudeste entregam 50 toneladas de álcool 70° ao Cimatec Park

O Comando Conjunto Bahia, formado por militares da Marinha do Brasil, Exército e Força Aérea, entregou 50 toneladas de álcool 70° ao Cimatec Park, ontem dia (29). O álcool, doado pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), será empregado na sanitização de hospitais e centros de saúde da capital e do interior da Bahia durante o período da pandemia, e também será destinado às demandas do Comando Conjunto Bahia, em ações de desinfecção e profilaxia no Estado.



O álcool foi transportado pela 2ª Companhia de Transporte, tropa componente do Comando Conjunto Sudeste, que é o responsável pelo apoio aos órgãos governamentais do estado de São Paulo no combate à Covid-19. As cinquenta toneladas de álcool foram conduzidas do município de Socorro-SP para o Cimatec Park em três caminhões-baús, percorrendo uma distância de dois mil quilômetros em seis dias.



“Esta é uma ação muito importante do Comando Conjunto Bahia, que se integra à estratégia do Governo do Estado no combate à pandemia do coronavírus, em parceria com o Senai Cimatec, que montou, logo no início da pandemia, em apenas 36 horas, uma linha de envasamento de álcool para ser distribuído no sistema público de saúde da Bahia”, destacou o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.



O Comando Conjunto Bahia atua desde março no apoio às áreas de saúde e segurança em todo o estado baiano na mitigação dos efeitos do novo coronavírus. Foto: Divulgação