Combate ao Trabalho Escravo Doméstico é tema de Roda de Conversa que acontecerá na quarta-feira (20)

O combate à escravidão contemporânea e a promoção da dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas serão debatidos na quarta-feira (20), durante a Roda de Conversa “Trabalho Escravo Doméstico – Avanços e retrocessos na luta por dignidade profissional”, que será transmitida no canal do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado da Bahia (SAFITEBA), às 19 horas, no canal oficial no YouTube (www.youtube.com/@safitebabahia4734).

A iniciativa é uma realização do SAFITEBA em parceria com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (ANAFITRA), a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE-BA) e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Domésticas (SINDOMÉSTICA-BA).

Apesar dos avanços nas lutas em defesa da dignidade profissional e no combate ao trabalho escravo doméstico, alguns retrocessos acenderam o alerta sobre a permanência e tolerância dessa prática na sociedade brasileira. Como, por exemplo, a decisão judicial que autorizou o retorno à residência de seu antigo empregador, de uma trabalhadora doméstica resgatada após 40 anos de trabalho análogo à escravidão.

Durante a Roda de Conversa, Auditores-Fiscais do Trabalho, representantes sindicais da categoria, Defensores, Magistrados, Assistentes Sociais, Procuradores e outros integrantes do Mundo do Trabalho vão debater aspectos da caracterização do Trabalho Escravo Doméstico e os desafios enfrentados no Poder Judiciário e nas ações de resgate e na assistência às trabalhadoras e trabalhadores pós-resgate. Informações: ASCOM SAFITEBA

