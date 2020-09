Começa amanhã dia (10), o circuito cênico e musical com participação de Zéu Brito

O circuito cênico e musical ‘No Sertão das Maravilhas’ terá início no dia 10 de setembro às 20 horas no nosso canal oficial do youtube com a presença do grande artista jequieense Zéu Brito, trocando uma ideia com outro super artista de Jequié, Yan Quadros, em uma apresentação repleta de poesia, cordel e muita música, sem contar com a presença da nossa ‘Musa Brincante’, Beatriz Limeira, que estará em contato com o público durante todos os dias da semana com muitas surpresas, informações e sorteios incríveis.

