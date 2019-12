A operação tem por objetivo o enfrentamento à violência no trânsito brasileiro e reúne, desde 2011, as três instâncias de governo em ações simultâneas para reduzir o número de vítimas de acidentes. Na Bahia, haverá foco nas ultrapassagens irregulares, uma das maiores responsáveis pelos acidentes graves ou com mortes nas rodovias federais que cruzam o estado baiano. Informações: Sistema de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal.















Comentários no Facebook:

Comentários