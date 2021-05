Começa hoje em Jequié vacinação contra a Covid-19 em pessoas com idade igual ou superior a 59 anos

Depois de vários meses tendo como público alvo pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, a Secretaria de Saúde de Jequié, começa hoje (20), a vacinar pessoas com idade igual ou superior a 59 anos. Pessoas com essa faixa etária de idade, podem se dirigir-se a um dos drive thru’s, localizados em frente ao estádio Waldomiro Borges, Mandacaru ou em frente ao Terminal Aeroviário de Jequié. Hoje também foi anunciado que os trabalhadores no transporte coletivo do município e motoristas do transporte interestadual, com idade igual ou superior a 50 anos, também serão vacinados contra a Covid-19 a partir de hoje (20), e devem se dirigir-se até o CEEP, antigo IERP. Veja abaixo quem deve se vacinar a partir de hoje em Jequié.