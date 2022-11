Começa hoje semana nacional do doador de sangue

Para homenagear aqueles que doam sangue para salvar vidas e conscientizar sobre a necessidade das pessoas fazerem a doação regularmente, a Hemoba promove a Semana Nacional do Doador de Sangue, de 21 a 27 de novembro, com o tema Torcida pela Vida: sua doação já é gol!, em alusão à Copa do Mundo, que acontece neste mês. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 1,8% dos brasileiros doam sangue regularmente, enquanto que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que entre 3% e 5% da população pratiquem este ato solidário. As doações constantes são essenciais para manter os estoques e atender a demanda de pacientes das unidades hospitalares. A Semana Nacional de Doação ocorrerá nas unidades de coletas da Hemoba na capital e no interior. A UCT Hemoba /Jequié, funciona no Hospital Geral Prado Valadares-HGPV, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. Email: [email protected]Telefone: (73) 3528-7153

