Começam hoje as inscrições para as 32 vagas de Analista de Procuradoria da PGE/BA

Tem início nesta segunda-feira (09) o período de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado promovido pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia para o preenchimento, via Regime Especial de Direito Administrativo – Reda, de 32 vagas da função temporária de Analista de Procuradoria – área de atuação de Apoio Jurídico. Para concorrer, o candidato deve possuir diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de ensino superior em Direito, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site selecao.ba.gov.br, das 10h de hoje (09) até às 23:59 do dia 13 de novembro de 2020 (horário de Brasília/DF).

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a contratação do candidato aprovado será, conforme retificação do edital publicada no dia 07 de novembro de 2020, pelo prazo determinado de 24 (vinte e quatro) meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez. Não poderão ser contratados candidatos que já tiveram 72 (setenta e dois) meses de contrato REDA com o Poder Executivo do Estado da Bahia, salvo as exceções previstas no art. 82 do Decreto estadual nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

O processo seletivo será composto de uma única etapa, eliminatória e classificatória, constituída de análise curricular. A avaliação será realizada pela Comissão através das informações prestadas por meio da ficha de inscrição, preenchida através do site selecao.ba.gov.br e dos documentos apresentados conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia e disponibilizado no site da Procuradoria Geral do Estado da Bahia (www.pge.ba.gov.br). A Avaliação Curricular irá aferir a experiência profissional e cursos de qualificação, atualização, capacitação, aperfeiçoamento, extensão e pós-graduação lato sensu a partir da análise dos comprovantes submetidos para a Comissão do Processo Seletivo Simplificado.

Os analistas atuarão em atividades de processamento de feitos, organização de precedentes, análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência, elaboração de relatórios, indexação de documentos, atendimento às partes e outras correlatas.

