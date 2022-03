Começar a vigorar hoje (03), segundo aumento do botijão de gás em menos de um mês

O preço do botijão de gás foi reajustado pela segunda vez em menos de um mês na Bahia, conforme divulgado pela Acelem, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, nesta terça-feira (1º). O aumento entra em vigor na quarta-feira (02). Segundo a Acelem, o reajuste foi de R$ 1,51 na refinaria, o que deve impactar entre R$ 2 e R$ 3 no produto final. Ou seja, o novo valor pode ser maior que R$ 120, já que, até esta terça-feira, o botijão custava em média R$ 118.

À reportagem da TV Bahia, a empresa que administra a refinaria disse que os reajustes acontecem por causa da cotação do petróleo, da variação do dólar, além do custo logístico para a entrega do produto. O primeiro reajuste deste ano aconteceu no dia 3 de fevereiro, quando o valor do produto poderia chegar até R$ 120, de acordo com Sindicato dos Revendedores de Gás. Em setembro de 2020, um botijão custava em média, R$ 68 no estado. Em 2021, o valor chegou a R$ 105 em Salvador. Informações: G1 Bahia

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários