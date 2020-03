Comerciante é baleado em Jaguaquara durante assalto

Um homem de 32 anos foi baleado durante um assalto ao seu estabelecimento comercial na noite desta quinta-feira (5), em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá. O crime ocorreu na Rua Quadra D do Loteamento Jatobá, onde são instaladas unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Casca.

John Silva Santos teria sido surpreendido em uma mercearia em frente a sua residência, quando um indivíduo encapuzado teria chegado ao local anunciando assalto. Conforme informações preliminares, a vítima tentava se desvencilhar do assaltante e, ao tentar deixar o local foi alvejada no braço e tórax, recebendo socorro de um vizinho até um posto de saúde no bairro Muritiba [onde está funcionando provisoriamente o Hospital Municipal que passa por reforma] e de lá transferido em uma ambulância ao Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié.

John deverá ser submetido à intervenção cirúrgica para retirada do projétil e não corre risco de morte. A Companhia Independente de Policiamento Especializado – Cipe Central, tão logo informada, passou a realizar incursões na área, coletando informações no Hospital e as buscas pelo autor estão sendo feitas. Informações e foto: Marcos Frahm

