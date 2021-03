Comerciantes da Avenida Alves Pereira em Jequié fazem protesto pela reabertura do comércio aos sábados

Na manhã deste sábado (27), vários empresários da avenida Alves Pereira em Jequié, reabriram seus comércios. Não demorou muito para a equipe de vigilância sanitária do município, chegar com a polícia militar e obrigar os comerciantes a voltarem a fechar seus estabelecimentos.

Apesar do comércio da cidade está aberto de segundo a sexta, o movimento está de mal a pior. Segundo os próprios empresários nos informaram, tem ponto comercial na Avenida Alves Pereira, onde o empresário tem que desembolsar 20 mil reais de aluguel por mês, e com a situação crítica que estão as vendas, essas empresas vão ser obrigadas a fechar as portas.

