Comerciantes da Feirinha do bairro Joaquim Romão reclamam de dificuldades

Devido a pandemia do Coronavírus e o decreto municipal, a feira do bairro Joaquim Romão está fechada já a algumas semanas, e com isso os feirantes relatam dificuldade financeira para pagar as contas. A Sra Ivanildes que é comerciante na Feirinha do Joaquim Romão, nos escreveu e narrou um pouco da dificuldade financeira dos trabalhadores e inclusive deu algumas ” ídeias”, para o prefeito municipal para reabertura da mesma.

Veja a carta na Íntegra logo abaixo.

Senhor Prefeito Sérgio da Gameleira, Eu, Ivanildes da Cruz, sou feirante do Joaquim Romão. Em nome de todos meus companheiros de trabalho, escrevo esta carta, para falar da nossa atual realidade. Sei das situações que nosso município vem enfrentando para o combate do Covid-19. E com tudo isso, nós feirantes estamos passando por momentos difíceis, 3 semanas sem trabalhar e isso vem nos impossibilitando na sustentação dos nossos familiares. Pedimos ao senhor, ações para nos ajudar. Reabrindo as feirinhas e tomando providências necessárias, para evitar aglomeração. Por exemplo : feirantes do “CEAVIG”, não poderá trabalhar nas feirinhas ou seja feirantes de outras cidades como: Jaguaquara, Entroncamento, Gandú, Venceslau Guimaraes e entre outros… Assim, será evitado aglomeração e os feirantes poderá trabalhar com a certeza que não faltará o pão de cada dia em suas casas. Esperamos que este pedido, seja aceito com muito respeito! Grata, Ivanildes da Cruz.

