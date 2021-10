Comerciantes da Praça Rui Barbosa reclamam de constantes arrombamentos aos seus estabelecimentos

Na manhã de ontem (30), um dos comerciantes de alimentos que trabalham na Praça Rui Barbosa, centro de Jequié. Acionou a polícia militar, para comparecer em seu estabelecimento comercial. Bandidos arrombaram o local, provavelmente na madrugada e furtaram um botijão de gás. Essa não é a primeira vez que um estabelecimento comercial é arrombado na Praça Rui Barbosa, outros comerciantes já foram vítimas do bandidos, que além de roubarem pertences, ainda deixam o prejuízo de vários objetos quebrados. Mesmo com a constante presença de policiais militares e agentes da Guarda Municipal no local, os elementos agem na madrugada. No último domingo, um flanelinha matou um andarilho a facadas no centro de Jequié.

