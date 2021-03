Comerciantes da Praça Rui Barbosa reclamam que os banheiros estão fechados durante a noite. Entenda

Vários comerciantes entraram em contato com a nossa reportagem na noite de hoje (11), reclamando que os banheiros públicos da Praça Rui Barbosa estão ficando fechados durante a noite. Pois bem, depois do toque de recolher, que começa todos os dias as 19 horas e vai até o início do mês de abril. Funcionários da prefeitura de Jequié, estão fechando os banheiros pontualmente as 19 horas diariamente.

O único problema, é que, os comerciantes fecham os seus comércios, mas não podem parar de trabalhar e continuam com o DELIVERY, até a meia noite, o que é permitido pelo decreto. E com isso, quando alguém precisa usar o banheiro, o local está fechado. Os comerciantes estão prejudicados, e pedimos para que a secretaria de serviços públicos do município, reveja a situação e deixe os banheiro abertos, pelo menos até a meia noite, para que os comerciantes e entregadores de delivery da Praça Rui Barbosa, possam usar o local.

