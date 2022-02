Comerciantes da Rua Damião Vieira pedem melhorias e dizem que rua é abandonada no Centro de Jequié; ASSISTA

A reportagem do Jequié urgente, esteve na tarde de ontem (17), na Rua Damião Viera, Centro de Jequié, onde entrevistamos vários comerciantes que se dizem abandonados pela prefeitura de Jequié. A Rua Damião Vieira é uma rua de bastante movimento e muitas lojas no centro de Jequié. Uma rua muito importante, pois ela da acesso a Praça da Bandeira, Avenida Alves Pereira através da Galeria do Ciclame Center. Os comerciantes pedem que a prefeitura coloque um asfalto novo no local, pois o asfalto do local esta totalmente deteriorado.

