Comerciantes da Rua Damião Viera, Centro de Jequié, torcem para que o “asfalto novo”, contemple o local

Não é de hoje que comerciante e até moradores questionam a falta de atenção da prefeitura de Jequié com a Rua Damião Viera no Centro da cidade. Um calçamento antigo e com uma “borra de asfalto”, que foi jogada no local há anos, atrás. A cada dia que passa a referida rua vai se deteriorando, e comerciantes estão na expectativa, que a rua seja contemplada com o projeto da prefeitura de Jequié ” asfalto novo por toda cidade”. A rua Damião Viera, tem dezenas de comércios, um fluxo intenso de veículo que saem da rua João Mangabeira, para acessar a praça da Bandeira ou Centro de Abastecimento Vicente Grilo e por isso merece uma atenção maior.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários