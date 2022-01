Comerciantes e Microempreendedores impactados pelas chuvas de Jequié tem linha linha de crédito

Com o objetivo de garantir apoio para comerciantes, microempreendedores e prestadores de serviços estabelecidos em Jequié, que foram atingidos pelas chuvas, o prefeito Zé Cocá assinou, no dia 31 de dezembro, o termo de adesão junto a Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia), da linha de crédito para atender a esses públicos (Lei Nº 14.390/2021). A partir de agora, o município passa a contar com uma linha de crédito emergencial para enfrentamento à situação de calamidade pública.

As pessoas interessadas, dentro do perfil de atendimento, poderão receber todas as informações e orientações sobre a linha de crédito e os documentos necessários dirigindo-se à até a Sala do Empreendedor, na Praça Coronel João Borges, Centro, no edifício do Departamento de Tributos, 1º andar, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h e às sextas-feiras, das 8h às 13h, onde receberão todas as informações e orientações sobre a linha de crédito e os documentos necessários.