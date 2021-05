Comerciantes pedem a poda de árvores na Praça da Bandeira

Algumas árvores na Praça da Bandeira estão precisando de uma poda, urgente. Segundo alguns comerciantes que entraram em contato com nossa reportagem, alguns caminhões que passam pelo local, acabam batendo no galhos os derrubando na rua e até sobre alguns veículos e podem até atingir algum pedestre no local. As pessoas pedem que seja feita a poda das árvores.

