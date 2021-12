Comerciantes reclamam de constantes arrombamentos em vários estabelecimentos comerciais no centro de Jequié

Não é de agora que comerciantes tem reclamado de constantes arrombamentos em estabelecimentos comerciais no centro de Jequié. Recentemente, a proprietária de um restaurante na Rua 21 de Abril, teve a sua empresa arrombada 03 vezes em menos de uma semana. Na Praça Rui Barbosa, alguns comerciantes de alimentos, também já amargaram prejuízos com os bandidos. A vítima mais recente, foi a proprietária de um quiosque na referida praça, onde elementos entraram pelo telhado na madrugada de ontem (13), e levaram toda a sua mercadoria de trabalho. Além do furto, os bandidos deixam um rastro de prejuízo, quebrando telhado e utensílios dentro do estabelecimento. A polícia tem que identificar esses indivíduos e tirar os mesmos de circulação.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários