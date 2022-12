Comerciantes se emocionam no centro de Jequié após enchente invadir a cidade

Jequié vive a maior enchente dos últimos 40 anos; a equipe do Jequié Urgente está no Centro da cidade conversando com comerciantes na manhã desta terça-feira

As chuvas intensas na Bacia do Rio de Contas, especialmente na região acima da Barragem de Pedra, levaram ao aumento do volume do Rio de Contas e ao transbordamento do Rio Jequiezinho, o que causou inundações em áreas residenciais e comerciais da cidade de Jequié.

O Jornalista Wellington Ferreira está agora no centro da cidade conversando com comerciantes e o trabalho jornalístico é fundamental na cobertura de enchentes, pois é responsável por fornecer informações precisas e atualizadas ao público sobre a situação. Isso é crucial para que as pessoas possam tomar medidas de proteção e se manter seguras.

Além disso, o jornalismo também pode ajudar a alertar autoridades e responsáveis pela gestão de desastres sobre áreas específicas que precisam de atenção ou apoio adicional.

