Comércio da cidade de Itabuna reabre a partir de amanhã (09).

O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes (PTC), divulgou um vídeo em redes sociais em que afirma a decisão de reabrir o comércio de Itabuna já a partir desta quinta-feira (09).

A reabertura acontecerá de forma especial e controlada, com horários diferenciados. As lojas que descumprirem as diretrizes poderão ser multadas. “Com mais leitos de UTI em funcionamento a partir de amanhã, vamos reabrir o comércio no dia 9, com normas duras. Mas peço a população que só compareça ao comércio da cidade se tiver extrema necessidade, e de máscara, devemos observar que estamos ainda passando por um momento crítico”, comentou o líder do executivo itabunense. Informações: Verdinho Itabuna

