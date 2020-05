Comércio de Ipiaú reabre nesta segunda dia (01), e prefeitura treina fiscais da Vigilância Sanitária

A Prefeitura de Ipiaú, através da Procuradoria e Vigilância Sanitária do município realizou nos dias 28 e 29 de maio, treinamento para trinta profissionais que atuarão na fiscalização do cumprimento das medidas sanitárias contra o coronavírus, estabelecidas pela gestão municipal.

Essa atuação está sendo feita com base nos critérios definidos em conjunto com a prefeitura e os comerciantes, e publicada no Decreto n. 5.668/2020 no diário oficial do município.

O papel desses profissionais é de orientar e fiscalizar os estabelecimentos comerciais para o cumprimento das medidas do decreto durante à pandemia. Tendo em vista que o comércio será reaberto nesta segunda-feira dia 01 de junho. As informações são do site Giro em Ipiaú

O município de Ipiaí este entre as cidades baianas com alto índice de casos do novo coronavírus, tendo registrado, até a noite desta sexta-feira (29), 215 casos confirmados da doença. Foto Divulgação

