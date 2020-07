Comércio de Jequié vem dando exemplo e seguindo a risca as normas da Vigilância Sanitária

Com o objetivo de evitar a disseminação da Covid-19, entre a população, e como forma de resguardar a saúde pública, visando o cumprimento das medidas determinadas nos decretos municipais, que estabelecem normatizações para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, na cidade, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, intensificou a fiscalização das medidas preventivas adotadas pelos proprietários desses estabelecimentos. As equipes, compostas por fiscais da Vigilância Sanitária, agentes do departamento de Tributos e da Secretaria de Infraestrutura, têm visitado, desde a segunda-feira, 29, diversos pontos comerciais, permitidos a funcionar, conferindo o respeito à distância mínima entre as pessoas e a disponibilização de álcool em gel, entre outras medidas que estão normatizadas nos decretos municipais. Além da orientação aos clientes e da fiscalização desses locais, a ação consiste em sensibilizar os comerciantes no comprometimento em atender as medidas preventivas, sinalizando, também, o quantitativo de clientes que devem permanecer no interior dos estabelecimentos. O não atendimento das solicitações de prevenção poderá acarretar em notificação, podendo chegar, até, na cassação do alvará de funcionamento da empresa. Informações e Foto: SECOM/PMJ

