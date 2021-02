Comissão do PT na Bahia decide apoiar Zé Coca para eleição da UPB

A comissão de prefeitos do PT na Bahia – composta por Valcyr Rios (Pintadas), Chica do PT (Carinhanha), Júlio Pinheiro (Amargosa) e Mara Rios (Muquém do São Francisco) – além do presidente estadual, Éden Valadares, decidiu apoiar o nome do PP para a presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB). Prefeito de Jequié, Zé Cocá aparece como favorito na disputa.

“Essa é uma decisão partidária, fruto do debate coletivo dos prefeitos petistas em diálogo com o presidente Éden, a quem cumprimento pela condução”, comentou o prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro.

De acordo com Pinheiro, a posição do PT demonstra “responsabilidade” do partido com a base aliada e visa as próximas eleições para governador e senador. “O PT dá mais uma demonstração de maturidade, valoriza a unidade do nosso grupo político e mantém nosso foco em 2022”, concluiu. Informações: Site Política Livre

