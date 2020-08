Comissão não consegue votos suficientes e prefeito de Jequié continua no cargo

Com 11 votos favoráveis, 06 contrários e duas ausências, a Câmara Municipal de Jequié não reuniu número de votos suficientes (treze) para afastar Sérgio da Gameleira do cargo de prefeito de Jequié, conforme propôs a Comissão Processante que apurou denúncias de possíveis de infrações político-administrativas praticadas pelo atual gestor municipal.

A sessão desta terça-feira, dia 25, iniciada às 17h15min. durou mais de quatro horas. Somente a leitura do Parecer Final da Comissão Processante consumiu 01 hora e 40 minutos. Na sequência, foi aberto espaço para discursos dos vereadores. Por fim, o advogado do denunciado, André Requião, fez a defesa oral. A reunião foi encerrada as 21h37min.

Votaram favoráveis ao afastamento:

• Tinho

• Soldado Gilvan

• Gutinha

• Admilson Careca

• Laninha

• Joaquim Caíres

• Dorival Jr.

• Ivan do Leite

• Colorido

• Adriano Guião

• Reges Pereira da Silva

Votos contrários ao afastamento:

• José Simões

• Roque Silva

• Pastoleiro

• Eliezer Pereira ‘Fiim’

• Marcinho

• Guina Lopes

Justificaram ausência:

• Ramon Fernandes

• Beto de Lalá.

Informações e Foto: Blog Jequieeregiao

