Comissão para elaboração de protocolo de volta às aulas fazem reunião em Jequié

Após publicação da portaria de Nº 44, no dia 17 de junho, no Diário Oficial, que institui a criação de uma Comissão Municipal de Planejamento e Providências para o retorno às aulas, pós-pandemia, nas escolas públicas, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, promoveu, nesta terça-feira,30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, a primeira reunião com vistas a deliberar encaminhamentos e medidas para um possível regresso de atividades educacionais, no Sistema Municipal de Ensino. O secretário de Educação, o professor Paulo Andrade, esteve presente.

A Comissão, que é formada por técnicos pedagógicos, por segmento, da Secretaria Municipal de Educação, membros do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, representantes do Fórum Municipal de Educação e da Câmara Municipal, deu indicativos sobre os possíveis protocolos sanitários a serem seguidos, como horário diferenciado para entrar nas escolas, uso de máscaras, aferição de temperatura, distanciamento entre os estudantes dentro da sala de aula, desinfecção de calçados e mochilas, entre outros. Com isso, os membros da Comissão procuraram discutir, respeitando todas as orientações de saúde contra a disseminação da Covid-19, de forma coletiva, as estratégias para um possível retorno, seguro, das aulas e desenvolvimento das atividades pedagógicas, procurando minimizar os prováveis prejuízos causados aos alunos durante a pandemia.

Apesar de não ter uma data definida para o retorno das atividades escolares, em função do novo Coronavírus, outros encontros da Comissão estão agendados para que, a partir dessa construção conjunta, um plano de aplicação possa ser apresentado para análise e aprovação, vindo a ser efetivamente colocado em prática, no município. Informações e Foto: SECOM/PMJ

