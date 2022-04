“Como a morte de Jesus pode significar vida para você?”

Na noite da próxima sexta-feira, 15 de abril de 2022, as Testemunhas de Jeová do mundo inteiro e milhares de convidados em todo o mundo, participarão do evento mais importante do ano para elas: a Celebração da Morte de Cristo. Esta reunião especial destaca o valor do sacrifício de Jesus e como isso significa vida para toda a humanidade.

Agora, após dois anos de isolamento social, as Testemunhas de Jeová vão se reunir presencialmente, nos Salões do Reino e em outros locais. Esta matéria tem como finalidade estender o convite a todos de nossa região para este evento especial.

