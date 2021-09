Companheira de acusado de dar golpes, vai as redes sociais e diz que está sendo ameaçada

A Jequieense Catiele Mota, foi as redes sociais ontem (12), e diz está sendo ameaçada por algumas pessoas na cidade. Segundo ela, estão lhe acusando de juntamente com seu companheiro Henrique Sepulveda, terem aplicados centenas de golpes financeiros em várias pessoas em Jequié. Catiele disse também, que recentemente 04 pessoas pegaram ela e o namorado, colocaram em um veículo e os levaram para um lugar deserto e começaram a ameaçar os mesmos de morte. Catiele ainda disse que sua família também está sendo ameaçada e que por isso teria se ausentado das redes sociais. Segundo ela, a respeito dos dispostos golpes financeiros, ela não sabia da situação e que já teria disponibilizados suas contas bancárias, sigilos fiscais e telefones para as autoridades competentes. A polícia civil de Jequié, continua as investigações, tanto a respeito do golpe financeiro que teria sido aplicado por Henrique Sepulveda, quanto as ameaças que a moça garante ter sofrido.

Comentários no Facebook:

Comentários