Compositor capota carro e sai ileso e 3 horas depois morre em acidente de moto

O cantor piauiense Francisco de Paula Moura, conhecido como Paulynho Paixão, de 43 anos, morreu após sofrer um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (3). A morte do artista, considerado o pai do coladinho no estado, surpreendeu a internet pela situação. O cantor havia sofrido um acidente de carro no dia anterior, por volta das 22h e saiu ileso. Horas depois, Paulynho decidiu retornar ao local, desta vez de moto, mas caiu na PI-225, a 159km de Teresina.

Familiares do artista chegaram a ir no local do primeiro acidente para resgatar o carro e no retorno encontraram o cantor caído no chão, em seu segundo acidente.

O piauiense chegou a ser encaminhado para o hospital de Valença, mas morreu devido aos ferimentos. O velório aconteceu ontem dia (03), em São Miguel da Baixa Grande.

Vários artistas pelo Brasil lamentaram a morte do compositor, um dos artistas que tem várias músicas de Paulynho Paixão gravadas é o sertanejo Léo Magalhães, que lamentou a morte repentina do compositor. Foto Reprodução Instagram

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários