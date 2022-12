Compras até dia 31 concorrem no próximo sorteio da Nota Premiada Bahia

Os participantes da Nota Premiada Bahia têm até o próximo dia 31 para realizar compras com a inclusão do CPF na nota fiscal e concorrer no sorteio de dezembro da campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado. Neste período de festas de fim de ano, as compras para o réveillon e confraternizações podem ser uma boa opção para solicitar o CPF na nota fiscal e ter a chance de ganhar prêmios em dinheiro e ajudar as entidades filantrópicas do Sua Nota é um Show de Solidariedade.

Com o anúncio do resultado previsto para o dia 26, o próximo sorteio irá distribuir um R$ 1 milhão em prêmios: 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. O sorteio terá como referência os bilhetes gerados a partir de compras feitas ao longo do mês de dezembro. Quem ainda não está cadastrado também pode se inscrever no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e realizar compras com a inclusão do CPF até dia 31/12 para participar do próximo sorteio.



Todas as compras realizadas pelos participantes e devidamente associadas ao CPF cadastrado são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada, que podem ser conferidos no site da Nota Premiada Bahia. A partir dos números sorteados na Loteria Federal, é extraído o número da sorte que define os bilhetes ganhadores da campanha. O resultado é publicado no site da campanha e nas redes sociais: Instagram @notapremiadabahia e @sefazbahia, Facebook @sefaz.govba e Twitter @sefazbahia.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 680 mil participantes inscritos. Os sorteios da campanha já contemplaram 3.318 pessoas desde fevereiro de 2018, das quais 2.055 da capital, 1.262 do interior e uma de fora do estado. A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 538. A campanha já destinou R$ 59,4 milhões para estas entidades. Informações: Ascom/Sefaz-Ba

