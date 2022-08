Compras até esta quarta-feira (31) concorrem no próximo sorteio da Nota Premiada Bahia

Os participantes da Nota Premiada Bahia têm até esta quarta-feira (31) para realizar compras com a inclusão do CPF na nota fiscal e concorrer no sorteio de setembro. Para quem não é cadastrado na campanha de cidadania fiscal do Estado da Bahia, ainda dá tempo de se inscrever até amanhã para participar do próximo sorteio. Serão distribuídos prêmios que totalizam R$ 1 milhão entre 91 concorrentes: um de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil.



Participar é muito fácil. Basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e, a partir desta etapa, inserir sempre o CPF na nota fiscal a cada compra em estabelecimentos de toda a Bahia. Os resultados dos sorteios e mais informações sobre a Nota Premiada Bahia também estão disponíveis no site da campanha.



A Nota Premiada conta atualmente com mais de 670 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 2.954 pessoas, das quais 1.833 moram na capital, 1.120 no interior e uma fora do estado.



A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 543 ativas e regulares. Informações: ASCOM/SEFAZ/BA

