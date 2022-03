Compras até quinta (31), concorrem no próximo sorteio da Nota Premiada Bahia

Os participantes da Nota Premiada Bahia têm até esta quinta-feira (31) para realizar compras com a inclusão do CPF na nota fiscal e concorrer no sorteio de abril da campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado. Com o anúncio do resultado previsto para o dia 28, o próximo sorteio irá distribuir um R$ 1 milhão em prêmios: 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. O sorteio terá como referência os bilhetes gerados a partir de compras feitas ao longo do mês de março. Quem ainda não está cadastrado também pode se inscrever no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e realizar compras com a inclusão do CPF até o dia 31 para participar do próximo sorteio.

Todas as compras realizadas pelos participantes e devidamente associadas ao CPF cadastrado são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada, que podem ser conferidos no site da Nota Premiada. A partir dos números sorteados na Loteria Federal, é extraído o número da sorte que define os bilhetes ganhadores da campanha. O resultado é publicado no site da campanha e nas redes sociais: Instagram @notapremiadabahia e @sefazbahia, Facebook @sefaz.govba e Twitter @sefazba.

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários