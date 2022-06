Compras de Dia dos Namorados podem concorrer na Nota Premiada Bahia

Neste Dia dos Namorados, além de agradar a pessoa amada, o participante da Nota Premiada Bahia que inserir o CPF na nota fiscal pode ter uma grata surpresa ao comprar o presente para o parceiro. Todas as compras devidamente associadas ao CPF realizadas ao longo deste mês irão concorrer no sorteio mensal de julho, que distribuirá prêmios de R$ 10 mil e R$ 100 mil, e ainda no sorteio especial do milhão de 2022.

Quem não está cadastrado na campanha ainda tem tempo de concorrer. Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se inscrever uma única vez preenchendo o formulário disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.



O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para doar as suas notas eletrônicas. A Nota Premiada conta atualmente com mais de 658 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 2.680 pessoas, das quais 1.670 moram na capital, 1.009 no interior e uma fora do estado.



A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 546 ativas e regulares. A campanha já destinou R$ 59,4 milhões para essas entidades. Informações: Ascom/Sefaz-Ba

