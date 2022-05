Compras de Dias das Mães podem concorrer a até R$ 1 milhão na Nota Premiada￼

As compras para o Dia das Mães podem trazer uma grata surpresa para os participantes da Nota Premiada Bahia, a campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado. Ao inserir o CPF na nota fiscal na hora de comprar o presente ou os ingredientes para o almoço do próximo domingo, o participante irá concorrer não apenas no sorteio de junho da campanha, mas também no sorteio especial do milhão, cujo resultado sai no dia 4 de julho.

Todas as compras associadas ao CPF dos participantes realizadas ao longo do mês de maio vão concorrer no sorteio regular de junho, que distribuirá 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil, e também no sorteio especial que premiará um único participante com R$1 milhão. Neste terceiro sorteio especial da história da Nota Premiada Bahia irão concorrer os bilhetes gerados a partir das compras realizadas entre 1º de junho de 2021 e 31 de maio de 2022.

Quem ainda não está cadastrado também pode se inscrever no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e realizar compras com a inclusão do CPF até o final de maio para concorrer às premiações.

Solidariedade

Além de concorrer nos sorteios de prêmios em dinheiro, o participante da Nota Premiada Bahia ainda compartilha suas notas com instituições beneficentes que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 548. Desde o início da campanha Nota Premiada Bahia, em janeiro de 2018, o total repassado às filantrópicas já soma R$ 53,4 milhões.

“Esta é uma ótima oportunidade de concorrer aos prêmios e ainda ajudar as filantrópicas, pois sem nenhum custo adicional, ao fazer suas compras de Dia das Mães, o participante pode exercer a solidariedade e ainda ser premiado com até R$ 1 milhão”, explica André Aguiar, coordenador de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), instituição responsável pela campanha. A Nota Premiada conta atualmente com mais de 651 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 2.589 pessoas, das quais 1.613 moram na capital, 975 no interior e uma fora do estado. Informações/ SECOMGOVBA E FOTO: Fernando Vivas

