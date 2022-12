Compras de Natal podem resultar em prêmios da Nota Premiada Bahia

Com a chegada do fim de ano, começa também a corrida às compras. Presentes de Natal, de amigo secreto, roupa para as confraternizações, ingredientes para a ceia, cada uma destas despesas é também uma oportunidade para inserir o CPF na nota fiscal. Quando o participante da Nota Premiada Bahia insere o CPF nas compras realizadas em estabelecimentos baianos, concorre a prêmios de até R$ 1 milhão e contribui com as entidades filantrópicas do Sua Nota é um Show de Solidariedade.

Quem ainda não está cadastrado na Nota Premiada Bahia também pode aproveitar a oportunidade para participar da campanha. É só se inscrever uma única vez no www.notapremiadabahia.ba.gov.br e inserir sempre o CPF na nota.

Todos os meses, a campanha de cidadania fiscal do Governo do Estado distribui R$ 1 milhão em prêmios: 90 de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. A campanha também realiza sorteios especiais, que premiam um único participante com R$ 1 milhão. A cada quatro meses, as notas fiscais associadas ao CPF dos participantes são revertidas em repasses para as filantrópicas escolhidas no cadastro.

Por isso, enfatiza o coordenador da campanha, André Aguiar, vale a pena aproveitar as compras de fim de ano para inserir o CPF na nota fiscal. “Este período em que o comércio está aquecido com as vendas de Natal e Ano Novo é também uma excelente oportunidade para inserir o CPF na nota, já que sempre acabamos tendo um volume maior de compras. Vale ressaltar, ainda, que as compras on-line também participam da campanha, desde que a nota fiscal seja emitida pela Bahia”, pontua.

De acordo com a Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-Ba), responsável pela campanha, atualmente são mais de 680 mil participantes inscritos. As premiações já contemplaram 3.318 pessoas desde fevereiro de 2018, das quais 2.055 são da capital, 1.262 do interior e uma de fora do estado. Para as filantrópicas, que hoje somam 538, o total repassado já soma R$ 59,4 milhões. Informações e Foto: Ascom/Sefaz-Ba

