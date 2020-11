Comunidade quilombola de Bom Jesus da Lapa comercializa produção agroecológica

Produtos 100% livres de agrotóxicos, que saem direto do campo para a mesa de quem mora em Bom Jesus da Lapa. Agora, é assim o destino da produção agroecológica da comunidade Quilombola de Fortaleza, que está sendo comercializada em toda a região, com vendas sob encomenda.



São hortaliças, legumes, verduras e Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC). Uma diversidade de alimentos, resultado dos investimentos do Governo do Estado, por meio do Bahia Produtiva, projeto executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), com cofinancimento do Banco Mundial.



O Bahia Produtiva investiu R$379,8 mil na implantação de 10 sistemas de Produção Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS), para hortas e a criação de aves. Além disso, a comunidade recebeu investimento na caprino-ovinocultura, com 4 reprodutores e 100 matrizes de caprinos.

