Concurso da Largo Vanádio de Maracás seleciona espetáculos com temática LGBTQIA+

A comunidade de Maracás já pode se preparar para assistir a dois espetáculos em homenagem ao Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em 28 de junho. O concurso cultural promovido pela Largo Vanádio de Maracás para reverenciar a data selecionou duas produções de grupos locais, que chegam com o propósito de promover a conscientização através da arte: “Madame Ceci com dois CC+” e “(R)existência”.

O espetáculo teatral “Madame Ceci com dois CC+”, realizado pelo diretor Jorge Spínola em parceria com a Casa de Oxalá, propõe uma abordagem tragicômica da realidade de pessoas de diversas identidades de gênero e orientações sexuais, amparada por referência a cantos e ritos das religiões de matriz africana. Já “(R)existência”, dirigido pelo coreógrafo Luciano Britto, aposta na dança e no audiovisual como ferramentas para retratar vivências de pessoas LGBTQIA+, representando situações cotidianas que mostram os danos causados pela homofobia, a importância do apoio familiar e a beleza das relações de amor.

A realização do Concurso Cultural Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+ foi uma iniciativa da Largo Vanádio de Maracás para estimular a produção cultural local e incentivar ações que contribuam para a diversidade e inclusão. Os vencedores foram contemplados com o valor de R$ 3.000, cada, para a montagem dos espetáculos, que serão apresentados ao público dia 28 de junho, às 19h, no Auditório Municipal Ivonete Dias. Informações Darana Relações Públicas

