Concurso em Jequié-BA 2022: Prefeitura e Câmara abrem 108 vagas; CONFIRA O EDITAL

A Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores de Jequié, Bahia, divulgaram edital com normas para realização de seu novo concurso público que objetiva preencher cargos vagos no executivo e legislativo municipal. São 108 vagas no total, mais formação de cadastro reserva, com oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade e salários entre R$ 1.539,92 e R$ 4.096,18.

A Prefeitura abriu 100 vagas nos cargos de Agente de Trânsito, Fiscal de Obras, Fiscal de Serviços Públicos, Fiscal Sanitarista, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Enfermagem do Trabalho, Arquiteto, Auditor Fiscal, Enfermeiro do Trabalho, Engenheiro em Segurança do Trabalho, Inspetor Sanitarista – Enfermagem, Inspetor Sanitarista – Farmácia, Inspetor Sanitarista – Nutrição e Perito Médico.

Já a Câmara oferece oito vagas para cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Assistente Administrativo e Técnico em Informática.

As inscrições via internet poderão ser realizadas a partir das 16h do dia 19 de abril até às 16h do dia 23 de maio de 2022, pelo site www.institutoconsulplan.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 80,00 para cargos de nível superior e R$ 65,00 para cargos de nível fundamental, médio e técnico.



Informações: Site Acheconcursos.com.br

Edital Concurso Prefeitura Jequié-BA 2022

