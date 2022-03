Concurso Fotográfico é lançado em comemoração aos 32 anos da TV Sudoeste  

e as águas de março fecham o verão, elas também trazem o clima de celebração para a TV Sudoeste, isso porque a emissora está completando 32 anos de fundação neste mês. Para celebrar a data, os telespectadores poderão enviar fotos que representem a região para concorrerem ao posto de nova imagem ilustrativa dos estúdios da afiliada da Rede Bahia.

Serão escolhidas duas imagens: uma para compor o estúdio do Bahia Meio Dia (BMD) e outra para o BATV. A ideia do concurso é celebrar as mais de três décadas da TV Sudoeste junto aos telespectadores que diariamente almoçam e jantam na companhia dos telejornais da emissora.

“A TV Sudoeste completa 32 anos e é uma emissora identificada, cada vez mais, com os 85 municípios da nossa área de cobertura, tendo essa relação diária com sugestão de reportagens, comentários e nossa grande audiência. É importante que esse mesmo público possa participar, na prática, das nossas ações. O concurso ‘A foto do estúdio’ é a certeza de que, mais do que nunca, fazemos um jornalismo para e com o público”, aponta o chefe de redação da TV Sudoeste, Eduardo Lins.

O envio de paisagens representativas da região Sudoeste será feito no período de 11 a 18 de março, através do whatsApp da Rede Bahia (71 98718-6000). Cada telespectador pode enviar até três imagens de sua autoria ou que ele tenha os direitos de uso, em alta qualidade, na vertical. As fotos direcionadas para o estúdio do BMD devem ser diurnas e, o BATV, noturnas.

As seis finalistas selecionadas pelas chefias de jornalismo e tecnologia da TV Sudoeste serão conhecidas no dia 24 de março e, até o dia 28 do mesmo mês, elas vão a voto popular, no g1 Bahia. O resultado final será conhecido no último dia de votação, durante o Bahia Meio Dia e divulgado no BATV.

Os vencedores ganharão um voucher de compras no valor de R$300 em supermercado e conhecerão as instalações da TV Sudoeste. SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários