Concurso junino de licor artesanal é destaque da programação do São João de Jequié

Quem cresceu na zona rural sabe bem que, em mãos habilidosas, as frutas da estação costumam ganhar novas texturas e sabores em formas dos licores artesanais, parte da rotina doméstica de muitas famílias nesta época do ano. O concurso reuniu os fabricantes de licor caseiro e estes tiveram a oportunidade de expor seus produtos para uma comissão de jurados, que avaliou critérios como sabor, cor, textura, aroma e a apresentação da embalagem. Muitos dos participantes levaram receitas que passaram de geração para geração e são guardadas em segredo, tornando-se motivo de orgulho para muitas famílias que produzem licor de forma artesanal.

Os membros do corpo de jurados puderam degustar os produtos e avaliar as características únicas que cada produto apresenta e, a partir daí, obtiveram os vencedores. Os contemplados neste primeiro Concurso de Licor Artesanal foram: Licor Tia Lu, com a primeira colocação, ganhando troféu e prêmio de R$ 1.000,00 (mil reais); Licor Caminho da Roça, com a segunda posição, recebendo troféu e prêmio de R$ 500,00 (quinhentos reais); E o Mais Licor, que ocupou a terceira colocação, ganhando troféu e prêmio de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Informações e Foto: SECOM/PMJ

