Confiança do setor produtivo baiano avança levemente em dezembro

O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB), índice que avalia as expectativas do setor produtivo do estado, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), marcou -87 pontos em dezembro numa escala de -1.000 a 1.000 pontos.

O ICEB, assim, exibiu a segunda pontuação abaixo de zero seguida após três meses com resultado positivo. A confiança do empresariado local, dessa forma, se manteve na zona de Pessimismo Moderado.

O resultado mais recente representou uma alta de 4 pontos quanto ao averiguado em novembro (-91 pontos) – uma oscilação, porém, ínfima para contrapor a queda imediatamente antecedente, de 136 pontos. Em relação ao registrado um ano antes (-157 pontos), a pontuação atual indicou um aumento de 70 pontos.

A expansão do nível de confiança de novembro a dezembro não aconteceu de forma generalizada, visto que não foi realidade para uma das quatro atividades: a Agropecuária. No comparativo com o mesmo mês do ano antecedente, o aumento da confiança também foi visto em três dos setores: a Indústria, os Serviços e o Comércio.

Do conjunto avaliado, os itens crédito, emprego e juros foram aqueles com as piores expectativas do empresariado baiano. Em contrapartida, as variáveis câmbio, capacidade produtiva e PIB nacional apresentaram os indicadores de confiança em situação menos desfavorável no mês. Informações: Ascom/SEI

