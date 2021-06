Confira cronograma de entrega dos Kits emergenciais nas escolas municipais de Jequié

Iniciado no dia 14 de junho, o mais recente cronograma de entrega dos kits emergenciais aos alunos do Sistema Municipal de Ensino 2021, foi atualizado pela Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, em parceria com o Conselho da Alimentação Escolar (CAE) e, com isso, duas escolas municipais tiveram as datas para distribuição dos kits, alteradas.