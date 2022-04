Confira edital para Eleição para Conselheiros do Conselho de saúde em Jequié

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jequié convoca “Eleições para Conselheiros do Conselho Local de Saúde – CLS”, com a finalidade de eleger representantes do segmento de Usuários do SUS e de Trabalhadores em Saúde, para compor, na condição de membros titulares e suplentes, no Conselho Local de Saúde da USF RUBENS XAVIER.

A assembleia eletiva acontecerá no dia 27 de Abril de 2022, as 14:00, na referida Unidade de Saúde, situada à 2ª Travessa Americano da Costa, nº 44, Bairro Joaquim Romão. Interessados a representarem nos seguimentos ‘Usuários do SUS’ e ‘Trabalhadores em Saúde’ deverão comparecer no dia 27 de Abril de 2022 no horário e local exposto no edital para eleição no seu seguimento. Mais informações serão obtidas junto à Comissão Eleitoral no CMS, localizado Rua DOM PEDRO II.