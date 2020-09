Confira o cronograma de distribuição do 3º ciclo dos Kits Emergenciais em Jequié

Como forma de auxiliar os estudantes do Sistema Municipal de Ensino, que durante o período da pandemia do novo Coronavírus estão com as aulas suspensas, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, e em parceria com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), vem realizando a entrega de kits emergenciais e, nesta terça-feira, 29, dará início à segunda semana, do terceiro ciclo de distribuição. Para os pais ou responsáveis terem acesso ao kit é necessário comparecer a unidade escolar, nos dias e horários definidos pelo cronograma, portando documento pessoal, com foto, e documentos do estudante pelo qual é responsável.

Os kits emergenciais contém dois quilos de açúcar, dois quilos de arroz, um quilo de feijão, um pacote de leite em pó, um litro de óleo de soja, vinagre, um pacote de café, dois quilos de farinha de mandioca, um quilo de sal, dois pacotes de biscoito, um pacote de fubá de milho, uma lata de extrato de tomate, um pacote de macarrão e um pacote de proteína de soja e um pacote de milho mungunzá.

Confira o cronograma de distribuição do 3º ciclo, da 2ª semana:

